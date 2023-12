Ruba materiale edile da un terreno, il proprietario lo scopre e viene aggredito

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno proceduto all’arresto di un cittadino albanese 53enne, con l’accusa di rapina impropria in concorso ai danni di un impresario edile della zona. Altri due complici sono in fase di identificazione

L’uomo, in orario serale, sfruttando l’oscurità ed il luogo isolato, insieme ad altri due uomini in fase di identificazione, si è appropriato di materiale edile della vittima custodito all’interno di un terreno nella periferia di Collesalvetti.

Il proprietario, casualmente di passaggio, ha sorpreso i tre uomini, uno dei quali completamente incappucciato, mentre caricavano materiale da impalcatura su un furgone parcheggiato a ridosso della rete di recinzione. Gli stessi hanno dapprima aggredito l’uomo che ha allertato immediatamente il 112 (numero unico di emergenza NUE) ed in seguito mentre due di loro si sono dati rapidamente alla fuga, il terzo ha proseguito nell’aggressione prima di tentare di allontanarsi a bordo del proprio furgone.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno quindi bloccato e arrestato in flagranza il 53enne il quale ha continuato a minacciare gravemente l’impresario ragion per cui veniva anche denunciato per minacce.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Livorno, è stato accompagnato agli arresti domiciliari.

In sede di udienza tenutisi nella mattina del 30 dicembre, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo della permanenza domiciliare dalle ore 19 alle 7.

