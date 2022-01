Ruba nelle auto in sosta: arrestato

Si tratta di un cittadino livornese del 1993 pizzicato in flagranza di reato dagli agenti delle volanti, diretti dal vice questore aggiunto dottor Francesco Falciola, intervenuti su segnalazione in via Lilla

Mediagallery

Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio, su richiesta arrivata alla centrale operativa da parte di un cittadino, gli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale e soccorso pubblico, diretto dal vice questore aggiunto dottor Francesco Falciola, sono intervenuti in via Lilla, all’angolo con via del Mandorlo, dove era stata segnalata una persona che rovistava nelle auto in sosta.

Il ladro è stato così sorpreso dagli agenti a bordo di una Punto grigia, ma poco prima aveva provato a forzare anche altre auto tra le quali una Renault ed uno scooter Piaggio. Il malvivente indossava scarpe bianche da ginnastica, jeans e giubbotto in pelle, zaino e cappellino ed è stato dunque bloccato ed identificato dalla polizia in flagranza di reato. Si tratta di un cittadino livornese del ’93. che è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato continuato e denunciato per il possesso di arnesi da scasso ai sensi dell’art. 4 L. 110/75. Lo stesso, con precedenti penali, verrà processato con rito direttissimo nella giornata di giovedì 13 gennaio.