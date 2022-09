Ruba saponi per circa 50 euro: denunciata

Una donna è stata denunciata dalla polizia municipale con l’accusa di furto nella mattina di mercoledì 21 settembre. L’allarme è partito dai dipendenti del negozio di saponi e profumi Dm in via Grande, 45 quando, intorno alle 10,30, una donna è uscita dai locali con circa 50 euro di saponi non pagati.

Sul posto la polizia municipale che ha intercettato la persona. Fermata e identificata è stata portata poi in centrale per alcuni ulteriori accertamenti. Una persona che era con lei si è offerto di risarcire il negozio dell’ammanco. La donna è stata dunque denunciata a piede libero.

