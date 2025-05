Ruba un bancomat e preleva 1300 euro: denunciato

Si è conclusa con una denuncia l’indagine condotta dai carabinieri della stazione di Ardenza su un caso di furto e uso indebito di una carta bancomat. I militari hanno individuato e segnalato all’autorità giudiziaria un uomo di 48 anni, di origini nordafricane, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era entrato in possesso di una carta di pagamento risultata rubata e l’aveva utilizzata in diversi sportelli bancomat del centro per prelevare complessivamente circa 1300 euro in contanti.

La vittima del furto, un sessantenne di origini straniere residente a Livorno, si è accorta di quanto stava accadendo dopo aver ricevuto notifiche di operazioni bancarie sospette. L’uomo ha quindi avvertito il figlio, che ha subito bloccato la carta e allertato i carabinieri.

Grazie alla tempestiva segnalazione e alla profonda conoscenza del territorio, i militari sono riusciti rapidamente a risalire all’autore dei prelievi, individuandolo in corso Mazzini. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato ancora in possesso sia della carta rubata sia di parte del denaro contante, che è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.

Il 48enne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e utilizzo indebito di strumenti di pagamento elettronico.

