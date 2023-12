Ruba un giacchetto, riconosciuto dalle telecamere e denunciato

L'uomo ha tentato di far ricadere la responsabilità su un'altra persona dicendo di essere stato aggredito, gli agenti delle volanti lo hanno riconosciuto visionando le telecamere del bar in cui è avvenuto il furto

Intorno alle 21 del 13 dicembre le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenute in scali del Pesce su richiesta di un cittadino che riferiva di essere stato vittima del furto del giacchetto avvenuto all’interno di un bar in via Grande da parte di tre ragazzi inseguiti dalla vittima, e poi persi di vista, fino a scali del Pesce. Dopo aver invitato la vittima a sporgere denuncia, la volante si è recata al bar in questione per visionare le immagini riprese dalle videocamere. Nel frattempo un’altra volante è stata fermata da un altro cittadino che segnalava la presenza di un ragazzo sanguinante il quale, identificato in un tunisino classe 2004, ha riferito di essere stato aggredito da una persona che lo accusava di aver rubato il proprio giacchetto. In realtà, attraverso la visione delle telecamere del bar, gli agenti hanno riconosciuto lo straniero quale autore del furto del giacchetto. Il tunisino è stato denunciato in stato di libertà per l’art. 624 C.P. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

