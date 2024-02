Ruba un monopattino e chiede soldi per restituirlo: arrestato per tentata estorsione

La vittima è un 28enne che aveva lasciato incustodito il velocipede fuori da un bar in zona Garibaldi. La 40enne, una tunisina con precedenti di polizia, senza fissa dimora sul territorio italiano, è stata arrestata per tentata estorsione e denunciata in stato di libertà per furto

Un avventore di un bar in zona Garibaldi è stato derubato del proprio monopattino elettrico che è stato recuperato grazie al tempestivo ed efficace intervento dei Carabinieri del Norm di Livorno.

L’uomo, un 28enne, aveva lasciato il velocipede, del valore di circa 450 euro, momentaneamente incustodito fuori da un esercizio pubblico. Solo pochi istanti di assenza ma sufficienti a far sì che una donna, noncurante della presenza di altri clienti e dell’orario di punta, si avvicinasse e lo prendesse per poi dileguarsi rapidamente. Invano il proprietario, avvertito dell’episodio, ha tentato di rincorrerla. La donna è tornata dopo una mezz’oretta con l’intento di avvertirlo che se avesse rivoluto il suo monopattino avrebbe dovuto consegnarle una somma di denaro. L’uomo non ha ceduto e ha chiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma.

I militari hanno ricostruito i fatti ed acquisita una descrizione della donna, l’hanno individuata riuscendo a recuperare il monopattino e restituendolo al suo legittimo titolare. La 40enne, una tunisina con precedenti di polizia, senza fissa dimora sul territorio italiano, è stata arrestata per tentata estorsione e denunciata in stato di libertà per furto. Dopo le formalità di rito è stata accompagnata al carcere di Pisa.

