Ruba un rolex da 13.000 €, arrestata a Livorno durante un controllo

La donna si sarebbe avvicinata alla vittima fuori provincia con modi gentili ed affabili per poi derubarla: è stata fermata in centro per un controllo ed è risultata destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

I carabinieri della Stazione di Ardenza, grazie a spirito di osservazione ed intuito investigativo, hanno arrestato una donna in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ritenuta responsabile di un furto di ingente valore commesso fuori provincia.

Come si legge in un comunicato del 18 maggio durante un servizio di pattuglia finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati, i militari hanno notato un’auto di grossa cilindrata che si aggirava per le strade del centro cittadino dove sono ubicate varie attività commerciali, tra cui una gioielleria, e si sono insospettiti. Dopo averne monitorato i movimenti hanno deciso di sottoporre gli occupanti ad un controllo i quali, notata la pattuglia dell’Arma, hanno cercato di far perdere le proprie tracce approfittando del traffico cittadino, ma i carabinieri sono riusciti prontamente a bloccarli. A bordo vi erano due persone, un uomo e una donna residenti nel nord Italia, rispettivamente di 33 e 28 anni. Da una verifica effettuata sul posto sono risultati gravati da numerosi precedenti. In particolare, la donna è risultata destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuta l’autrice di un furto di un orologio Rolex del valore di 13.000 euro: la donna si sarebbe avvicinata con modi gentili ed affabili alla sua vittima e, mentre la distraeva, lo derubava dell’orologio.

La donna, terminate le formalità di rito, è stata associata alla casa circondariale di Pisa.

Trattandosi di indagini preliminari il tutto dovrà poi essere verificato nel giudizio diretto ad accertare la penale responsabilità della donna.

Sono in fase di ulteriore approfondimento le motivazioni per cui la coppia, ed in particolare la donna, si aggirasse, senza apparente motivazioni, per le vie di Livorno. È verosimile ritenere che l’azione dei Carabinieri abbia potuto scongiurare la commissione di ulteriori simili reati.

