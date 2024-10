Ruba uno zaino lasciato all’esterno di un bar, denunciato

I carabinieri della Stazione di Ardenza hanno denunciato un 45enne di Livorno per furto. Secondo la ricostruzione dei militari, si legge in un comunicato stampa, l’uomo si sarebbe impossessato di uno zaino (contenente effetti personali tra cui il portafoglio con documenti, carte e circa 100 €) che il proprietario aveva lasciato momentaneamente incustodito all’esterno di un bar. Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno notato il 45enne prendere lo zaino per poi allontanarsi e grazie alla conoscenza del territorio lo hanno poi identificato e denunciato. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

