Rubano 15.000 € di gioielli ad una signora con la truffa del finto incidente

Una signora classe '44 è stata raggirata ieri mattina da due persone, una al telefono e una alla porta, che sono riuscite a portarle via gioielli per un valore, secondo una prima stima, tra i 15 e 20.000 €. Sul posto è intervenuta la polizia

Una signora classe ’44 è stata raggirata ieri mattina da due persone, una al telefono e una alla porta, che sono riuscite a portarle via gioielli per un valore, secondo una prima stima, tra i 15 e 20.000 €. E’ accaduto in un appartamento in zona Calzabigi. La donna è stata contattata da un uomo che si è presentato come un carabiniere. Il finto militare ha spiegato alla 80enne che il nipote era rimasto coinvolto in un presunto incidente e che servivano dei soldi per sistemare le cose. Nel frattempo, stando sempre alla cornetta, al pianerottolo di casa si è presentato un altro uomo al quale la donna ha consegnato quello che aveva. Solo in un secondo momento la donna ha contattato una parente per avere maggiori notizie sull’incidente scoprendo che si trattava di una truffa. La signora si è riservata di quantificare meglio il valore dei preziosi sottratti. Sul posto è intervenuta la polizia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©