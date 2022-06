Rubano in camera mentre i proprietari guardano la tv

Furto in un’abitazione a Coteto. E’ accaduto tra le 20,30 circa e le 23 circa del 4 giugno mentre i proprietari erano in casa. Come ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto, la coppia si trovava in cucina e stava guardando la tv quando i ladri si sono introdotti dalla finestra socchiusa della camera da letto. I malviventi sono rimasti in camera e mettendo a soqquadro la stanza sono riusciti a trovare e portare via monili in oro per un valore di circa 10mila euro. Quando il figlio è tornato la famiglia è andata a letto scoprendo l’accaduto. La donna ha avuto un mancamento ed è stato necessario l’intervento di una ambulanza.