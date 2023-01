Rubano le eliche ad una barca ormeggiata

Nella foto la barca ormeggiata lungo i fossi di Livorno e depredata dai ladri nei giorni scorsi

L'amara scoperta durante le feste natalizie quando il proprietario dell'imbarcazione si era recato alla barca per effettuare un po' di manutenzione

Addirittura le eliche di un motore di una barca ormeggiata (nella foto). È questo quanto è stato rubato nei giorni scorsi ad un proprietario di un’imbarcazione che lascia il suo natante ormeggiato in un circolo nautico del centro, nei fossi vicino a piazza della Repubblica.

L’amara scoperta durante le feste natalizie quando si era recato alla barca per effettuare un po’ di manutenzione. “Sono rimasto senza parole – ha confessato la vittima del furto a QuiLivorno.it – Non mi aspettavo sinceramente che i ladri potessero arrivare a tanto. Ma tant’è che non ho più trovato le eliche dei miei motori. Ogni tanto ho sentito che qui sono spariti dei secchi o delle scope ma le eliche sinceramente era la prima volta”.

