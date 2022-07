Rubano nel locale all’alba, arrestati due 18enni dai carabinieri

Nella foto la cassa del locale Nada Mas

I carabinieri li hanno trovati all’interno del bagno con circa 150 euro che facevano parte del fondo cassa. Il titolare del locale: "Ringrazio l'Arma che è intervenuta in un attimo"

Tra le sei e le sette della mattina di giovedì 21 luglio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno sono intervenuti nel ristopub Nada Mas di Collesalvetti. Gli uomini dell’Arma, attivati da una segnalazione del servizio di sicurezza, una volta giunti sul posto hanno iniziato un attento sopralluogo. Al loro arrivo hanno trovato una porta aperta forzata e all’interno del bagno due ragazzi di 18 anni in possesso di circa 150 euro che facevano parte del fondo cassa del locale. I due giovani sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato. A confermare la dinamica dei fatti il sistema di video-sorveglianza. Nella giornata del 21 luglio l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare. “Ringrazio l’Arma che è intervenuta in un attimo” spiega a QuiLivorno.it il titolare del locale.

