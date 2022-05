Rubata una bici elettrica dal valore di mille euro

Furto in un condominio di viale Carducci. L’allarme arriva nella mattina di lunedì 2 maggio quando la proprietaria di un mezzo a due ruote scomparso è stata costretta a telefonare alla polizia per denunciare quanto avvenuto. Ad essere rubato, dal rimessaggio bici condominiale, una bicicletta elettrica dal valore di mille euro.

Gli agenti delle volanti hanno dunque raccolto la testimonianza della titolare del mezzo invitandola a portarsi negli uffici della questura per la relativa denuncia di furto subito. Il condomino è fornito di telecamere di videosorveglianza le cui immagini saranno fornite alla polizia per le relative indagini del caso.