Rubate due borse dallo spogliatoio delle infermiere: denunciato 32enne

Notato da una sanitaria, l’uomo ha cercato di nascondersi chiudendosi all’interno di un bagno. Perquisito è stato trovato in possesso di alcune carte di pagamento e documenti di due infermiere del pronto soccorso

I carabinieri della Stazione di Montenero hanno denunciato in stato di libertà per furto un uomo livornese di 32 anni residente a Livorno. L’uomo, nella serata di martedì 24 gennaio, si è introdotto all’interno del pronto soccorso ed in particolare nello spogliatoio delle infermiere, dal quale avrebbe asportato due borse.

Notato da una sanitaria, l’uomo ha cercato di nascondersi chiudendosi all’interno di un bagno. Gli operatori del pronto soccorso ed una guardia giurata hanno allertato i carabinieri i quali, giunti immediatamente sul posto, hanno proceduto a perquisire il 32enne trovandolo in possesso di alcune carte di pagamento e documenti di due infermiere del pronto soccorso.

I militari dell’Arma hanno restituito la refurtiva alle aventi diritto e denunciato a piede libero l’uomo.

