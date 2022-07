Rubati 13 tablet in una scuola

Rubati 13 tablet alla scuola secondaria statale di primo grado, G. Bartolena, in via Michel alla Rosa. La vice presidente Laura Ferrario: "I tablet rappresentano un importante strumento didattico per gli studenti". I ladri hanno anche provato a scassinare la cassaforte senza riuscirci

Rubati 13 tablet alla scuola secondaria statale di primo grado, G. Bartolena, in via Michel alla Rosa. “Ignoti – spiega la vice dirigente scolastica Laura Ferrario contattata da QuiLivorno.it – si sono introdotti nella struttura tra le 23 e le 23,30 del 17 luglio quando è suonato l’allarme. I tablet non sono di grande valore ma rappresentano un importante strumento didattico per gli studenti”. I ladri hanno anche provato a scassinare la cassaforte senza riuscirci. La mattina del 18 luglio la dirigente si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. Le porte forzate degli uffici sono state prontamente riparate.

