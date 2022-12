Rubati cellulari ad alcuni giocatori durante l’allenamento

Nella foto il palazzetto di via Allende

Furto al palazzetto di via Allende. Gli smartphone sono stati trovati dalla polizia, grazie alla geolocalizzazione, a casa di un 19enne nel corso della perquisizione. Il giovane alla vista della divise si è dato alla fuga

Rubati (e ritrovati) cellulari dagli spogliatoi ad alcuni giocatori del settore giovanile di basket della Pallacanestro Don Bosco durante l’allenamento. E’ accaduto, intorno alle 20 del 30 novembre, al palazzetto di via Allende. Uno degli smartphone è stato poi localizzato in zona Stazione. Giunta sul posto la volante ha notato un ragazzo italiano di 19 anni, già conosciuto per reati contro il patrimonio uscire dalla sua abitazione, che alla vista delle divise si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno perquisito l’abitazione dove abita con la madre e nella sua camera sono stati rinvenuti 5 cellulari asportati al palazzetto di via Allende: 4 sono stati restituiti ai rispettivi proprietari. Le vittime del furto hanno riferito alla polizia che nella mattinata del 1 novembre si sarebbero recate in questura per sporgere denuncia/querela per quanto accaduto.

