Rubati due smartphone da uno zaino in pizzeria

Nella foto il bancone della pizzeria A Tutta Pizza in viale Carducci presa di mira dai ladri

Il racconto: "Abbiamo aperto e posato lo zaino sopra ad uno dei tavolini vicino all'ingresso. Il tempo di tornare a prenderlo che era sparito". Zaino, abbandonato, ritrovato dalla polizia

Rubati due iPhone all’interno di A Tutta Pizza in viale Carducci. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 10 luglio. “Abbiamo aperto – raccontano dalla pizzeria – e posato lo zaino sopra ad uno dei tavolini vicino all’ingresso. Il tempo di tornare a prenderlo che era sparito. Non sappiamo chi sia stato. Quando ci siamo affacciati non c’era già più nessuno”. Lo zaino è stato poi trovato abbandonato dalla polizia in una strada del quartiere: “Quando ce l’hanno riportato all’interno per fortuna c’erano tutti i documenti e le chiavi, purtroppo non due cellulari”.

Condividi: