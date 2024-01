Rubò in profumeria e aggredì una poliziotta che lo inseguiva: ai domiciliari

Nel pomeriggio del 3 gennaio la Squadra Mobile ha rintracciato e dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un cittadino straniero che era stato indagato per il reato di cui all’art. 628, comma 2. I fatti risalgono al 27 dicembre scorso, quando, dopo aver asportato circa 800 euro di prodotti all’interno di una nota profumeria del centro cittadino, per assicurarsi la fuga con la refurtiva, è stato inseguito dapprima dalla parte offesa e successivamente da una poliziotta libera dal servizio.

Quest’ultima, una volta qualificatasi, gli ha intimato di fermarsi, ma iniziava con la stessa una colluttazione tanto da provocarle lesioni personali giudicate guaribili in 4 giorni per contusioni multiple ed ecchimosi. Il giovane in quell’occasione è riuscito poi a guadagnarsi la fuga, abbandonando la refurtiva, interamente recuperata.

Il malvivente, riconosciuto perfettamente dalla dipendente della Squadra Mobile, nonostante la giovanissima età, annovera innumerevoli precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, con vari provvedimenti in carico.

L’Autorità Giudiziaria, tenuto conto della spiccata pericolosità sociale dell’indagato, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti, prontamente eseguita.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

