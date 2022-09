Safety e security, controlli congiunti municipale-volanti

Controlli congiunti quindi nella serata di sabato 17 con gli operatori dell'Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal vice questore Francesco Falciola, e polizia municipale coordinata dalla comandante Annalisa Maritan. Tra le persone controllate anche un uomo alla guida che non aveva mai conseguito la patente

Iniziata sperimentazione del progetto del controllo sul territorio finalizzato non solo alla security ma anche alla safety. Controlli congiunti quindi nella serata di sabato 17 con gli operatori dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal vice questore Francesco Falciola, e polizia municipale coordinata dalla comandante Annalisa Maritan. I veicoli fermati vengono quindi controllati da una doppia pattuglia per cui la municipale provvede alla verifica rispetto alla conformità al codice della strada compresa la verifica del tasso alcolemico ed eventuale guida sotto effetti stupefacenti. E questo è l’aspetto della safety. Contemporaneamente lo stesso veicolo viene controllato, sotto l’aspetto della security, da parte della polizia di Stato, i cui operatori verificano eventuali precedenti degli occupanti e di chi è alla guida. Un controllo a tutto tondo effettuato in Largo Bellavista e in piazza della Repubblica.

In tutto sono stati controllati 30 conducenti, di età compresa tra i 19 e i 60 anni, e solo 5 avevano un tasso alcolemico superiore allo zero ma comunque tutti sotto lo 0,50 gr/l e quindi sotto la soglia limite per potersi mettere alla guida.

Sotto l’aspetto della security invece sono state controllate in tutto 59 persone di cui 32 uomini e 27 donne. Di queste solo 6 avevano dei precedenti penali rilevanti sotto il profilo penale e si trattavano di livornesi. Si è trattato di precedenti penali non banali come truffa e rapina, un caso di disturbo della quiete pubblica, un caso relativo a lesioni stradali e un caso relativo a detenzione abusiva di armi.

Tra i controlli effettuati è stato trovato un conducente che si era messo alla guida senza mai aver conseguito la patente. Per questo è stato sequestrato il veicolo da parte degli operatori delle forze dell’ordine.

