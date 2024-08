Salvata famiglia nel sottopasso di via Firenze

L'auto bloccata nel sottopasso di via Firenze

Genitori e due figli salvati dai volontari di Svs e Croce Rossa. La Protezione civile del Comune ha fornito tutto il supporto necessario, dalla sistemazione in albergo al vitto, al trasporto dell'auto in concessionaria, per poter permettere alla famiglia di riprendere il viaggio domani

Una famiglia di turisti tedesca, genitori e figli di 2 e 4 anni, è stata salvata stamattina intorno alle 7,30 nel sottopasso di via Firenze. In base a quanto appreso, la vettura elettrica si è bloccata all’interno dei circa 60 centimetri di acqua presenti in quel momento. L’automobilista ha attivato i soccorsi premendo il pulsante di emergenza in dotazione alla vettura. Sul posto sono intervenuti i volontari di Svs e Croce Rossa poi raggiunti dalla Protezione civile del Comune che si è attivata fornendo tutto il supporto possibile – dall’albergo per stanotte al vitto, al trasporto dell’auto in concessionaria domattina – per poter permettere alla famiglia di riprendere il viaggio già nel corso della giornata di domani. Trasportati al pronto soccorso, per fortuna stanno tuti bene.

