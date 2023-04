Salvata una donna dispersa a Pasqua, poliziotto si toglie la giacca della polizia per scaldarla

I poliziotti Andrea Cellai e Sabrina Sergio dopo il ritrovamento della dispersa, la sera di Pasqua, lungo il rio Cignolo adiacente alla caserma militare Lustrissimi alla Cigna

Andrea Cellai contatta la figlia al cellulare indicato nel post Fb e avvia le ricerche con la collega Sabrina Sergio e il fratello poliziotto, libero dal servizio, Alessandro Cellai: "Non mi sento un eroe è il mio lavoro. Salvare la vita ad una persona è la cosa più bella che ti possa capitare. Era come se ci stesse guidando qualcuno perché mai mi sarei immaginato di trovarla lì. Siamo stati caparbi"

Una volta, libero dal servizio, ha rianimato una bagnante; una volta, in servizio, è saltato da un terrazzo all’altro per scongiurare un suicidio. Andrea Cellai, livornese, 32 anni in polizia, non è nuovo a salvataggi di vite umane, anche a rischio della propria di vita. L’ultima vita salvata è quella di una signora dispersa e ritrovata, infreddolita, la sera di Pasqua in un canale alla Cigna, alla quale Cellai ha messo addosso la giacca “polizia” della divisa da poliziotto per scaldarla. “Salvare la vita è la cosa più bella che ti possa capitare”, dice a QuiLivorno.it.

Andrea per trovarla ha seguito il suo fiuto: “Era come se ci stesse guidando qualcuno in fondo a quel canale perché mai mi sarei immaginato di trovarla lì”. La donna viene infatti trovata, intorno alle 23 di domenica 9 aprile nel rio Cignolo, il canale adiacente alla caserma militare Lustrissimi alla Cigna. In fondo al canale, “sotto” alla variante uscita Porta a Terra.

La segnalazione di una donna dispersa arriva nel pomeriggio di domenica 9 aprile dopo che la famiglia la cerca per alcune ore e non trovandola fa partire l’allarme. Andrea e la collega, Sabrina Sergio, a bordo della volante dell’UPGSP (ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico diretto dal vice questore Francesco Falciola), ricevono dai carabinieri la geolocalizzazione del cellulare della donna: zona Stazione. Non basta. Andrea decide di chiamare il cellulare pubblicato in un post social dalla famiglia assieme alla foto della signora scomparsa. Sono le 21 circa di Pasqua. La signora è fuori casa dalla mattina. “La figlia della donna – spiega Cellai – mi dice che la mamma al telefono intorno alle 13 le ha riferito di trovarsi in una zona verde, con tante canne, vicino ad una recinzione militare”. Grazie alla conoscenza del territorio, Andrea intuisce dalla descrizione che potrebbe trattarsi della Lustrissimi e decide di portarsi in via Frida Misul, di parcheggiare nel parcheggio che c’è all’inizio della via venendo dal cavalcavia e di percorrere a piedi con le torce la strada che costeggia la caserma. Si unirà alle ricerche anche il fratello, anche lui poliziotto, fuori servizio domenica 9 aprile, Alessandro Cellai. “Abbiamo percorso 1 km a piedi, ad un tratto dalla zona del parcheggio dei giostrai la strada diventa impervia e sconnessa. “Dove stiamo andando non può essere arrivata fin qui” ho detto a Sabrina. Ma caparbi, come se appunto qualcuno ci stesse dicendo di proseguire in questa direzione, abbiamo proseguito e ad un certo punto, a ridosso della Variante, sdraiata, le torce hanno illuminato la signora. Ho freddo, ho tanto freddo ci ha detto, quando ci ha visti”. Andrea quindi si è tolto il giacchetto d ‘ordinanza adagiandolo sul corpo della signora infreddolita. Nel frattempo sono sopraggiunti il 118, i colleghi dell’altra volante con la coperta termica in dotazione alla volante, e i familiari. Gli agenti hanno quindi affidato la donna alle cure dei sanitari dopo averli aiutati a portare la donna sul telo verso l’ambulanza. “Non mi sento un eroe. E’ il mio lavoro. E quando la persona salvata e la famiglia ti ringraziano basta questo per essere appagati”.

