Salvati a Ferragosto due natanti tra Calignaia e Cala del Leone

In tutto 8 persone che avevano difficoltà a governare la barca e rischiavano di sbattere contro gli scogli (uno dei due natanti aveva una falla a bordo). Inoltre, tra Livorno e Castiglioncello recuperate altre 7 persone da altre due imbarcazioni in difficoltà. Dall'Elba alla Versilia, passando per Piombino, Vada, il Romito e Tirrenia, sono state oltre seicento in poche ore le chiamate di soccorso pervenute alla sala operativa regionale della Guardia Costiera da parte di diportisti sorpresi dall’intensificarsi del vento, soprattutto sottocosta, che ha sfiorato anche i 50 nodi

Quest’anno il maltempo ha rovinato i piani a tutti coloro che, come da tradizione, avevano deciso di trascorrere al mare l’intera giornata di ferragosto. Dall’Elba alla Versilia, passando per Piombino, Vada, il Romito e Tirrenia, sono state oltre 600 in poche ore le chiamate di soccorso pervenute alla sala operativa regionale della Guardia Costiera da parte di diportisti sorpresi dall’intensificarsi del vento, soprattutto sottocosta, che ha sfiorato anche i 50 nodi. Per fronteggiare tutte le chiamate è stato necessario il dispiegamento di un imponente dispositivo navale ed aereo. Alle motovedette già in mare per il “ferragosto sicuro” è stato necessario affiancare elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana e si è dovuto in alcuni casi ricorrere al prezioso ausilio di mezzi nautici di altre Forze di Polizia come la Guardia di Finanza ed i Vigili del Fuoco – oltre che di privati – per assistere le tante persone che negli stessi frangenti richiedevano soccorso.

Estrapolando dal comunicato stampa solo gli interventi riguardanti il territorio di Livorno, da segnalare da parte del battello pneumatico G.C. A02 il recupero a Calignaia e Cala del Leone di 8 persone da due diversi natanti che avevano difficoltà a governare e rischiavano di sbattere contro gli scogli (uno dei due natanti con una falla a bordo). Negli stessi frangenti le motovedette V 903 e B.S.O. 130 della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno hanno recuperato altre 7 persone da altre due imbarcazioni in difficoltà nelle acque comprese tra il litorale livornese e Castiglioncello. Si è poi reso necessario l’utilizzo dell’elicottero della Guardia Costiera NEMO 11-16 nelle acque delle Secche di Vada per lo spettacolare intervento, reso difficoltoso dalle forti e variabili raffiche di vento, di tre delle cinque persone che si trovavano a bordo di un natante in avaria e in balia delle onde. L’unità con a bordo gli altri due occupanti è stata successivamente scortata a Cecina dal battello pneumatico G.C. B60 di Cecina. All’Elba, invece, circa una quindicina gli interventi di soccorso tra cui 4 per avaria al motore, 1 per assistenza sanitaria, 1 per un presunto disperso su una canoa con il figlio minore ed i rimanenti per il panico ed i danni generati dal maltempo. Tra i tanti, si segnala il soccorso a due ventenni di nazionalità tedesca a bordo di un natante preso a noleggio che, con scarsa esperienza nautica ed in preda al panico a causa delle onde alte e del temporale in corso, non riuscivano a tornare a terra. Il natante è stato successivamente condotto e ormeggiato in sicurezza nel porto di Marciana Marina. A Piombino le maggiori criticità sono state lo spiaggiamento di quattro unità: una a San Vincenzo, a Rimigliano, e 3 nel golfo di Baratti. In quest’ultimo caso per uno degli occupanti si è reso necessario il ricovero in ospedale per fratture ad una gamba. Altra situazione degna di nota è stato il recupero, sempre a Baratti, di tre persone rimaste bloccate sugli scogli che a causa del mare agitato erano impossibilitate a tornare a riva.

