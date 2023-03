Salvato capriolo dopo l’investimento in via delle Sorgenti

Foto tratte dalla pagina Fb Anpana ODV Sezione di Livorno

I volontari di Anpana con l'aiuto fattivo dei motociclisti della Polizia Municipale lo hanno soccorso e portato al centro di recupero. "Buona vita piccolo"

Verso le 9, allertata dalla sala operativa della Polizia Municipale, l’associazione Anpana è intervenuta in via delle Sorgenti all’altezza dell’incrocio con Vallin dell’Aquila per un giovane maschio di capriolo investito. I volontari di Anpana, con l’aiuto fattivo dei motociclisti della Polizia Municipale, lo hanno soccorso e portato al centro di recupero. L’animale è stato segnalato ferito, a bordo strada, da un passante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti motociclisti che hanno chiuso la strada il tempo necessario alla cattura e per evitare qualsiasi rischio per la viabilità. Il capriolo si era nascosto fra due auto. Una volta individuato è stato bendato e caricato sull’ambulanza veterinaria da parte di un agente motociclista. “Buona vita piccolo” ha scritto Anpana in un post sulla propria pagina Fb.

Condividi: