Salvato capriolo in via della Valle Benedetta

Immagini pubblicate dalla pagina Fb Anpana ODv sezione di Livorno

I volontari di Anpana il 29 maggio sono intervenuti in via della Valle Benedetta per salvare un capriolo. Recuperato con una scala dalla scarpata e riportato in strada con la collaborazione dei motociclisti della polizia municipale, sul posto è sopraggiunto il veterinario della Lipu che lo ha visitato riscontrando la rottura di un femore, rottura causata verosimilmente da un investimento. L’animale è stato trasportato alla Lipu. Quella del 29 maggio per Anpana è stata una giornata particolarmente intensa: oltre al capriolo, i volontari sono intervenuti per due ricci in via di Collinet, per un gabbiano investito in via Settembrini e per uno sciame di api in via Giacomelli.

