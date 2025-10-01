Salvato surfista davanti alla scalinata di Antignano

Intervento della Guardia Costiera nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 ottobre, per soccorrere un surfista in difficoltà nelle acque antistanti la scalinata di Antignano. Come si legge in un comunicato stampa, l’allarme è scattato intorno alle 14: al numero di emergenza 1530 è arrivata una segnalazione relativa a un uomo in mare che in difficoltà cercava di attirare l’attenzione agitando le braccia, mentre era in balia delle onde. La Sala Operativa della Direzione Marittima ha immediatamente assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso, inviando in zona la motovedetta CP 866, specializzata nella ricerca e soccorso (SAR). Nonostante le condizioni meteomarine avverse, l’equipaggio è riuscito a raggiungere rapidamente il surfista e a recuperarlo a bordo. L’uomo, infreddolito e provato, è stato trasportato alla banchina della Capitaneria di porto, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. La Guardia Costiera coglie l’occasione per rinnovare l’invito alla prudenza, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando le condizioni meteomarine possono mutare rapidamente. È fondamentale consultare sempre i bollettini meteo prima di intraprendere attività sportive in mare e valutare attentamente sia le condizioni del mare sia il proprio stato di salute, per vivere l’esperienza in sicurezza

