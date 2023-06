Salvato un ragazzo di 14 anni dopo un tuffo a Tirrenia

L'intervento dell'ambulanza della Svs al Sunlight Park di Tirrenia

“Abbiamo pregato, mi creda, tutti quanti. Grazie a dio il bimbo è salvo”. A parlare ancora scossa è Bianca che lavora alla biglietteria del Sunlight Park a Tirrenia, che ringraziamo per la disponibilità, dove nel pomeriggio del 17 giugno è stato salvato un ragazzo di 14 anni dopo un tuffo. Il ragazzo si trovava lì assieme ai suoi compagni di classe per festeggiare la fine dell’anno scolastico quando ha deciso di fare un tuffo nella piscina. “Una mamma – racconta Bianca – non lo ha visto più risalire e ha iniziato a gridare. Uno dei babbi presenti ha sentito gridare e si tuffato. Negli stessi attimi è arrivato il bagnino. Sono stati momenti interminabili. A M. usciva schiuma dalla bocca, per fortuna si è ripreso piano piano. Il bagnino gli ha misurato il battito al polso e gli ha praticato il massaggio cardiaco. Sia il bagnino che io abbiamo sempre fatto in modo che rimanesse vigile, sveglio e così è stato: ci ha detto il nome e l’età correttamente e lo abbiamo portato in medicheria”. In attesa dell’ambulanza, Bianca lo ha letteralmente coccolato coprendogli la pancia e continuando a dirgli di stare sveglio. “Non mi sono mai staccata da lui riuscendo anche a farlo parlare al telefono con il padre” spiega con la voce ancora rotta dall’emozione. Nel frattempo è giunta sul posto una ambulanza della Svs con medico a bordo. Il medico e la squadra hanno quindi preso in carico il 14enne trasportandolo a Cisanello per gli accertamenti del caso.

