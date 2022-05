Sbalzata dalla moto nell’altra corsia: soccorsa 50enne

Una donna di circa 50 anni è stata soccorsa nella mattina di sabato 14 maggio all’altezza del distributore Q8 davanti all’Hotel Rex ad Antignano. Sul posto un’ambulanza con infermiere della Misericordia di Montenero i cui volontari sono intervenuti per prestare soccorso all’incidentata trovata nell’altra corsia di scorrimento. La donna che viaggiava in direzione Antignano a bordo del suo mezzo a due ruote, a causa di una dinamica ancora da chiarire, è stata sbalzata dalla sella dall’altra parte della carreggiata, in direzione opposta verso sud. I soccorritori hanno trovata la ferita a bordo della strada sullo sterrato, quindi, dalla parte del mare.

La donna ha immediatamente lamentato un forte dolore al polso destro e alla caviglia sinistra ed è stata trasportata in pronto soccorso con un codice giallo per ulteriori accertamenti clinici (da verificare eventuali fratture) e per le cure del caso. Sul posto anche polizia municipale e polizia di Stato.