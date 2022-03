Sbanda a bordo della moto e finisce sul marciapiede

Soccorso effettato da parte delle ambulanze della Svs di via San Giovanni nei confronti di un centauro che, a bordo della sua moto, ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede in via Firenze e rovinando, in maniera pericolosa, sulle transenne che circondano il campo sportivo.

L’uomo, rimasto ferito in maniera per fortuna non grave riportando diversi traumi su tutto il corpo, ha raccontato ai soccorritori di aver sbandato a causa del terreno dissestato costellato da radici di alberi che rendono pericoloso il tratto di strada, specialmente per i mezzi a due ruote.