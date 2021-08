Sbanda e sfonda il muro di un’abitazione

Rimasta lievemente ferita una donna di 43 anni. Inizialmente era stato richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco perché si temeva che la donna fosse rimasta incastrata tra le lamiere. Per fortuna la conducente è invece riuscita ad uscire con le sue gambe dal mezzo

Mediagallery

Ha perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere violentemente contro il muretto di un’abitazione ai lati della carreggiata.

L’impatto è stato molto violento tanto che la recinzione muraria è andata in parte distrutta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 agosto in via di Quercianella. Sul posto si sono portati i volontari della Misericordia di Antignano, un’ambulanza della Svs da via San Giovanni con medico a bordo e una pattuglia della polizia municipale.

Rimasta lievemente ferita una donna di 43 anni. Inizialmente era stato richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco perché si temeva che la donna fosse rimasta incastrata tra le lamiere. Per fortuna la conducente è invece riuscita ad uscire con le sue gambe dal mezzo e, dopo essere stata curata sul posto, è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.