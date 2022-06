Scali delle Cantine, trovato corpo senza vita: annegato

Il corpo è stato caricato su di un mezzo nautico dei pompieri e trasportato in banchina. Qui è intervenuta un'ambulanza della Misericordia con medico a bordo il quale ha registrato ufficialmente il decesso

E’ stato trovato un corpo privo di vita, morto annegato, sugli Scali delle Cantine intorno alle 7,15 la mattina di giovedì 9 giugno. L’allarme è scattato da parte di un passante. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti in prima battuta i vigili del fuoco della sezione nautica e subito dopo una squadra dalla caserma di via Campania.

Il corpo è stato caricato su di un mezzo nautico dei pompieri e trasportato in banchina. Qui è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di via Verdi con medico a bordo il quale ha registrato ufficialmente il decesso. Al momento sono sconosciute le generalità della vittima

Seguono aggiornamenti

Condividi: