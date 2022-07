Scali Saffi, spalletta danneggiata da un incidente

Nella foto la spalletta danneggiata e l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco lungo il fosso sugli scali Saffi, angolo via del Cardinale. Il tratto di strada è stato transennato e messo in sicurezza in attesa del ripristino

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle alle 7.40 di giovedì 28 luglio a seguito di un incidente che ha causato il danneggiamento di una parte di spalletta lungo il fosso sugli scali Saffi, angolo via del Cardinale. Il tratto di strada è stato transennato e messo in sicurezza in attesa del ripristino.

