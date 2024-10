Scappa con la cocaina nell’ovetto, inseguito e denunciato

Sorpreso in piazza Mazzini e bloccato in corso Mazzini dopo un breve inseguimento è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, resistenza e per aver violato l’ordine di allontanamento dal territorio dello stato italiano. Nel corso della successiva perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina nascosti all'interno dell'ovulo contenente la sorpresa dell'ovetto di cioccolata

Intervento della polizia ieri in piazza Mazzini dove erano stati segnalati alcuni stranieri intenti a vendere sostanze stupefacenti. Giunti sul posto gli agenti ne hanno individuato uno che alla vista della volante si è dato alla fuga in direzione corso Mazzini. Inseguito a piedi e raggiunto ha opposto resistenza sbracciando e tirando calci. Lo straniero, successivamente identificato per cittadino tunisino del 2005 e irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina, nascosti all’interno dell’ovulo contenente la sorpresa dell’ovetto di cioccolata per un peso complessivo di 2,25 grammi, oltre a 265 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Accompagnato in questura è emerso a suo carico un respingimento emesso dal Questore della Provincia di Trapani il 4 agosto con relativo ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni al quale non aveva ottemperato. Denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente, resistenza e per aver violato l’ordine di allontanamento dal territorio dello stato italiano. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

