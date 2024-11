Scappano dalla polizia in tre, uno si cala da circa tre metri e si infortuna

Nella fuga, uno dei tre si è calato da un'altezza di circa tre metri e cadendo si è procurato la frattura del bacino. Quest'ultimo è stato denunciato in concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre gli altri due sono stati arrestati per lo stesso reato e inoltre sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

La polizia è intervenuta ieri pomeriggio in una strada in zona Garibaldi in seguito ad una segnalazione di spaccio in corso. Alla vista della volante tre soggetti, due stranieri e un italiano, sono scappati. Nella fuga, uno dei tre si è calato da un condominio da un’altezza di circa tre metri e cadendo si è procurato la frattura del bacino. Quest’ultimo è stato denunciato in concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre gli altri due sono stati arrestati per lo stesso reato e inoltre sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©