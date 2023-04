Schianto all’incrocio: due ventenni in ospedale

Rimasti feriti due giovani di 20 anni trasportati al pronto soccorso dalla Svs in codice giallo. Per loro si parla di politraumi ed escoriazioni diffuse

Stavano viaggiando a bordo di uno scooter in via La Pira in direzione di via Firenze quando un’auto proveniente dai via dei Cipressi si è scontrata con loro. Ancora da ricostruire la dinamica esatta di questo incidente che è accaduto nella notte tra venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile intorno alle una di notte e per la quale sono stati chiamati gli agenti della Municipale a far luce.

Lo scontro tra auto e scooter è stato molto violento tanto che i due ragazzi classe 2003 sono caduti sull’asfalto dopo alcuni metri dal punto dell’impatto. Sul posto sono arrivati i volontari della Svs partiti con due ambulanze, di cui una con medico a bordo, da via San Giovanni. Illeso il conducente dell’auto. Per i due giovani di vent’anni, soccorsi dai militi della Svs, si parla di politraumi diffusi su tutto il corpo e di alcune escoriazioni dovute alla caduta. Trasportati al pronto soccorso di Livorno con un codice giallo sono stati curati dal personale di turno accedendo direttamente alla shock room in via cautelativa.

Condividi: