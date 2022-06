Schianto auto-moto: un ferito in ospedale

Un ferito in ospedale in seguito ad un brutto incidente avvenuto intorno alle 20,30 di giovedì 23 giugno. Il sinistro stradale, rilevato dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, è avvenuto in via della Cinta Esterna all'incrocio con via delle Cateratte

Un ferito in ospedale in seguito ad un brutto incidente avvenuto intorno alle 20,30 di giovedì 23 giugno. Il sinistro stradale, rilevato dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, è avvenuto in via della Cinta Esterna all’incrocio con via delle Cateratte. Lo scontro è avvenuto tra un’automobile e un mezzo a due ruote. Traffico a rilento per il tempo necessario di soccorrere il ferito e di effettuare i dovuti rilievi stradali da parte degli agenti.

Condividi: