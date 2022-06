Schianto frontale nella notte. FOTO

Nelle immagini lo scontro frontale tra le due auto e l'ambulanza della Misericordia intervenuta sul posto poco prima delle 2 di sabato 25 giugno

Due auto si sono scontrate frontalmente in via di Salviano all’angolo con via Costanza poco prima delle 2 di sabato 25 giugno.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze, una della Misericordia di via Verdi con medico a bordo e l’altra della Svs con i volontari partiti da via San Giovanni. Per fortuna, non è stato necessario alcun trasporto in ospedale, le persone coinvolte infatti non hanno riportato particolari traumi tali da prevedere un accompagnamento al pronto soccorso.

