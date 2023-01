Schianto in viale Alfieri, sei i veicoli danneggiati

Sul posto due ambulanze della Svs, di cui una con medico a bordo, e la polizia municipale. All'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine gli occupanti dell'auto non erano presenti. In corso accertamenti anche attraverso le telecamere

Schianto nella notte tra il 28 e 29 gennaio in viale Alfieri, direzione ospedale. Sei in tutto i veicoli danneggiati, chi con più danni e chi con meno, così come emerso dai rilievi effettuati dalla polizia municipale. Come detto ieri, all’arrivo dei soccorritori della Svs e delle forze dell’ordine gli occupanti della vettura non erano presenti. Per pulire la strada dai detriti rimasti in carreggiata è intervenuta l’Aamps. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti in seguito al boato. Il 29 gennaio è poi giunta ai carabinieri una denuncia di furto dell’auto.

