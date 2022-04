Schianto nella notte, auto contro albero in viale Sauro

A bordo del mezzo a quattro ruote un giovane di circa 30 anni che ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero contusa alla testa. Sul posto la Misericordia di Livorno intervenuta con medico a bordo, la Svs, i vigili del fuoco e la polizia municipale

di Giacomo Niccolini

Schianto nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 aprile quando, intorno alle 1,30, un’auto è uscita fuori strada alla rotatoria di viale Nazario Sauro all’incrocio con via dei Pensieri andandosi a schiantare contro un albero al lato della carreggiata in direzione cimitero della Misericordia, proprio davanti al murale che ritrae i personaggi livornesi famosi, a pochi passi dall’ingresso del circolo di pattinaggio La Stella.

Sul posto si è portata un’ambulanza della Misericordia di Livorno con medico a bordo che è sopraggiunta insieme ai colleghi della Svs intervenuti sul luogo del sinistro con i vigili del fuoco. A bordo del mezzo a quattro ruote un giovane di circa 30 anni che ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero contusa alla testa. Per fortuna il guidatore, trasportato poi all’ospedale per le visite mediche del caso, è rimasto cosciente e non sembra aver riportato gravi conseguenze nonostante il violento schianto. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente anche se, da una prima ricostruzione effettuata, non sembrano coinvolti ulteriori veicoli. Per i rilievi di rito è intervenuta la polizia municipale.