Schianto nella notte sull’Arnaccio: in codice rosso al pronto soccorso

Nelle foto l'auto incidentata sull'Arnaccio e i soccorsi a cura dei volontari della Svs e dei vigili del fuoco

Ferito un trentenne residente a Livorno. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. Il ferito è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dove era stata attivata la shock room

Grave incidente nella notte tra mercoledì 30 novembre e giovedì 1° gennaio, quando, intorno alle 2, un ragazzo di circa 30 anni residente a Livorno ha perso il controllo della propria auto, per motivi ancora da indagare, andando a finire pericolosamente fuori strada. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs da via San Giovanni con un’ambulanza fornita di medico a bordo, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. Il ferito è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dove era stata attivata la shock room.

