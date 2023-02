Schianto sul Romito: 4 feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt per entrambi i sensi di marcia. Attenzione dunque per chi viaggia verso sud e per chi deve rientrare in città attraversando il Romito. Lunghe file e inversioni obbligatorie di marcia

di Giacomo Niccolini

Schianto sul Romito intorno alle 13,30 di domenica 5 febbraio all’altezza della Torre di Calafuria. Due i mezzi coinvolti nello scontro. Dinamica ancora da accertare sulla quale stanno lavorando gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Sul luogo del sinistro stradale sono sopraggiunte quattro ambulanze della Misericordia, due dalla sede di via Verdi, una dalla sede di Antignano e una da quella di Montenero.

Quattro in tutto i feriti trasportati in pronto soccorso. Per due di loro è stata allertata la shock room dell’ospedale di Livorno.

