Schianto sul viale di Antignano: grave motociclista

di Giacomo Niccolini

Grave incidente avvenuto intorno alle 7,40 di mercoledì 15 giugno sul viale di Antignano all’altezza con via Catanzaro. Un motociclista è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso dopo un grave sinistro stradale che lo ha visto coinvolto. Traffico in tilt per alcuni minuti, il tempo necessario per far agire gli operatori di primo soccorso, intervenuti con un’ambulanza fornita di medico a bordo della Misericordia di Livorno, che hanno effettuato le prime cure del caso al ferito sul posto prima di trasportalo d’urgenza in ospedale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale. Ancora da far luce sulla dinamica del sinistro stradale.

Seguono aggiornamenti

