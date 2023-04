Scippa anziano, denunciato 18enne fermato dai passanti

Alla scena assistono alcuni passanti che intervengono a favore della vittima e convincono il giovane a restituire il maltolto. I carabinieri lo hanno poi denunciato per furto

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro sono intervenuti in centro per la segnalazione di un furto con strappo, scippo, ai danni di un anziano ultraottantenne che aveva appena prelevato 100€ in uno sportello bancomat. Alla scena avevano assistito alcuni passanti che sono intervenuti a favore della vittima inducendo il giovane ad ammettere le sue responsabilità e a restituire il maltolto. Al termine degli accertamenti effettuati nell’immediatezza dai militari, il 18enne è stato denunciato per furto con strappo alla Procura della Repubblica di Livorno.

L’occasione è propizia per sottolineare il senso civico dei passanti che li ha indotti ad intervenire e allertare prontamente il 112NUE consentendo il rapido intervento dei carabinieri e la segnalazione del titolare del negozio.

