Scippa una donna e fugge: ladro inseguito dagli agenti e da un cittadino

Una donna è stata scippata della sua borsa mentre era seduta su di una panchina sul lungomare. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di martedì 15 marzo quando la signora, di circa 50 anni, vedendosi derubata, ha subito gridato e lanciato l’allarme.

Un cittadino che era presente in zona si è subito messo all’inseguimento del malvivente e in men che non si dica sul posto si sono portare anche le volanti della polizia. Il ladro è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce ma per fortuna i poliziotti sono riusciti a recuperare la borsa della donna che il malvivente aveva lanciato sotto ad un’auto in sosta.

All’interno non vi erano più soldi ma, per fortuna, ancora presenti tutti i documenti e gli effetti personali. Il tutto è andato in scena davanti agli occhi attoniti di molti passanti che hanno assistito alla scena.