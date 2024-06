Scippata in via di Salviano

I malviventi sarebbero stati due e a bordo di uno scooter sarebbero riusciti a portarle via la catenina che portava al collo. La signora è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti in seguito alla caduta e in particolare per lo spavento

Una donna di circa 80 anni è stata scippata in via di Salviano. E’ accaduto all’inizio della strada, poco dopo piazza Damiano Chiesa, nel pomeriggio del 31 maggio intorno alle 18,30. I malviventi sarebbero stati due e a bordo di uno scooter sarebbero riusciti a portarle via la catenina che portava al collo dopo averla colpita. La signora è stata trasportata all’ospedale da una ambulanza della Misericordia di Montenero per accertamenti in seguito alla caduta, per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi, e in particolare per lo spavento. Sul posto anche la polizia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©