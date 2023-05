Scippata sotto casa: arrestato 25enne

Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i carabinieri del Comando Provinciale in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, hanno arrestato un 25enne, pregiudicato, irregolare su territorio nazionale, gravemente indiziato di essere l’autore di un furto con strappo avvenuto il 20 aprile in via Galilei.

Le indagini svolte dai militari della Stazione di Livorno Centro hanno preso il via immediatamente dopo l’intervento avvenuto nella notte del 20 aprile quando fu soccorsa una donna in forte stato di shock per aver subito lo scippo della propria borsa. La vittima riferì ai militari intervenuti che mentre rincasava era stata avvicinata da un uomo che aveva tentato di strapparle la borsa, la donna aveva opposto resistenza ma l’uomo strattonandola violentemente, la fece cadere a terra riuscendo così a portarle via la borsa contente del denaro contante, il cellulare e degli effetti personali.

I carabinieri hanno acquisito i filmati di tutti i sistemi di videosorveglianza della zona ed analizzandoli accuratamente, estrapolando i fotogrammi salienti, sono riusciti a ricostruire il tragitto del presunto scippatore e ad identificarlo. L’uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato ed arrestato nottetempo dai carabinieri mentre si aggirava nei pressi di piazza della Repubblica, trovandolo anche in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente (hashish e marijuana) per il cui possesso è stato quindi deferito per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato alle Sughere.

Trattandosi di indagini preliminari il tutto dovrà poi essere verificato nel giudizio diretto ad accertare la penale responsabilità dell’uomo.

