Scippate due donne, trovata una delle borsette

La polizia indaga per furto aggravato in concorso, nei pressi della ferrovia a Stagno recuperata una delle borsette. Il vice questore Falciola: "Le telecamere e la descrizione della prima vittima hanno fornito un grande aiuto"

Scippate due donne. Il primo scippo, in scooter, è accaduto in viale Nazario Sauro la mattina del 28 gennaio ai danni di una ultrasettantenne che stava camminando quando è stata avvicinata da un uomo che le ha portato via la borsetta contenente cellulare e effetti personali. A chiamare la polizia è stata una conoscente trentenne della vittima. Gli agenti guidati dal vice questore Francesco Falciola, dirigente della squadra volanti, hanno raccolto la descrizione fornita dalla vittima, scossa ma per fortuna senza conseguenze fisiche, e hanno visionato le telecamere “che hanno fornito un grande aiuto”. “Dai filmati si nota un uomo avvicinare la signora e poi fuggire in sella ad uno scooter guidato da un’altra persona”. Con molti elementi in mano la volante ha iniziato la perlustrazione e, grazie alla conoscenza del territorio, i poliziotti hanno raggiunto la zona di Stagno dove sono stati avvicinati da un signore che ha fornito la descrizione di due uomini a bordo di uno scooter vicino alla ferrovia. E proprio nei pressi della ferrovia la volante è riuscita a recuperare una borsetta. Tuttavia, la borsetta conteneva dei documenti ma non quelli della vittima di viale Sauro. Appartenevano ad un’altra signora, invitata a sporgere querela, che ha riferito di essere stata scippata la mattina del 28 gennaio. La polizia non esclude che i due scippi possano essere stati compiuti a bordo dello stesso scooter. Le indagini sono passate alla squadra mobile che indaga per furto aggravato in concorso.

