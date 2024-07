Scippato nel parco di Villa Fabbricotti, arrestati due giovani grazie ad un cittadino

La collana d’oro con due ciondoli restituita alla vittima dalla polizia

Un testimone ha chiamato il 112NUE dopo aver assistito a due soggetti che la scusa di accendere una sigaretta hanno poi strappato dal collo della vittima la collana d’oro con due ciondoli. Seguendoli li ha visti allontanarsi mentre si cambiavano gli abiti per non essere facilmente individuabili, fornendo indicazioni utili ad una volante che li ha rintracciati e arrestati

Il 17 luglio, alle ore 17.30 circa, sul numero unico di emergenza NUE112 è giunta la chiamata da parte di un passante che riferiva di essere stato testimone di uno scippo. La vittima, classe ’43, mentre si trovava all’interno del parco di Villa Fabbricotti per fare una passeggiata è stata avvicinata da due soggetti giovani con la scusa di accendere una sigaretta. Giunti a distanza utile, uno dei due gli ha poi strappato dal collo la collana d’oro con due ciondoli (uno raffigurante la Madonna anch’esso d’oro e l’altro consistente in una fede nuziale ricordo della moglie) e con l’aiuto del complice che si è frapposto tra l’amico e l’anziano sono riuscito a scappare. Inseguiti dal testimone che li ha osservati mentre si cambiavano gli abiti per non essere facilmente individuabili, il pedinamento è proseguiva fino in via Mayer, dove la volante ha raggiunto il cittadino che improvvisatosi detective. I malviventi, accortisi della presenza della polizia, hanno accelerato il passo e vedendo i poliziotti avvicinarsi si sono nascosti fra le auto dove uno dei due ha provato a disfarsi della refurtiva gettandola sotto ad una vettura parcheggiata. I due soggetti (uno di nazionalità italiana del 2006 con precedenti specifici per furto e l’altro serbo del 1998) sono stati accompagnati in Questura e arrestati per il reato di furto con strappo in concorso in attesa della direttissima odierna. La refurtiva è stata subito restituita all’81enne temporaneamente privato del caro ricordo. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati. La questura sottolinea l’importanza della collaborazione del passante che, con grande senso civico, ha realizzato in concreto un modello di sicurezza orizzontale nel quale il cittadino segnala e le Forze di Polizia intervengono.

Alcuni suggerimenti da parte della polizia

• camminate sul marciapiedi opposto rispetto al senso di marcia dei veicoli, così da poter controllare chi eventualmente si avvicina in auto o in moto, e mantenetevi il più possibile lontano dal margine;

• se siete a piedi, all’incrocio, aspettando il verde del semaforo, sostate sul marciapiedi vicino al muro (se esiste) e non in prossimità del passaggio dei veicoli;

• tenete la borsa dal lato opposto a quello di scorrimento del traffico, ma lasciatela immediatamente nel caso in cui venga agganciata da uno scippatore;

• nei limiti del possibile, evitate di transitare su strade isolate o, di sera, poco illuminate;

• le statistiche hanno evidenziato che le borse portate a tracolla costituiscono un facile bersaglio per gli scippatori;

• per limitare i danni, sarebbe meglio tenere documenti e denaro in tasche separate dei vestiti e non portare dietro molto denaro ed oggetti di valore. Se siete a piedi ed avete riscosso molto denaro in banca, al bancomat o all’ufficio postale, dividete il denaro in più tasche. Ricordate, comunque, che per i vostri acquisti è sempre preferibile utilizzare i servizi bancari (bancomat e carta di credito);

• se all’esterno della banca o dell’ufficio postale vedete delle persone che vi insospettiscono oppure temete che qualcuno vi stia aspettando, non uscite da soli ma attendete che qualcun altro abbia finito ed uscite insieme;

• se notate una persona in apparente difficoltà siate prudenti, in quanto potrebbe trattarsi di un espediente per rapinarvi. In generale, le circostanze di tempo e di luogo saranno comunque per voi un ottimo indicatore per capire cosa sta effettivamente accadendo;

• se siete in bici, evitate di riporre borsa o zaino nel cestino davanti a voi;

• se siete in un posto affollato, o sui mezzi pubblici, mantenete la borsa, lo zaino o la valigetta in modo da poterla proteggere da eventuali borseggiatori;

• tenete presente che, se vi muovete con un passeggino o con una carrozzina, avete una ridotta capacità di reazione e quindi potreste rappresentare una “preda” più facile per un eventuale scippatore o malintenzionato.

Se siete in auto…

• quando vi fermate ai semafori, evitate di tenere i finestrini completamente abbassati e bloccate le portiere;

• non tenete la borsa sul sedile o in un posto visibile e facilmente raggiungibile;

• quando parcheggiate, non lasciate all’interno dell’autovettura, oggetti, anche di scarso valore, visibili dall’esterno dell’abitacolo;

• quando siete in autostrada e avete bisogno di fermarvi per riposare, non sostate in aree troppo isolate perché potreste essere facilmente aggrediti da qualche malintenzionato.

Alcune precauzioni possono essere d’aiuto, ma ricordatevi che nulla vale tanto quanto la vostra incolumità e quella di chi vi è vicino.

