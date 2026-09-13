Scippo in strada, soccorsa una giovane

Intervento della Svs Pubblica Assistenza per uno scippo avvenuto in via Fratelli Gigli, all’altezza dei campi sportivi

Intervento della Svs Pubblica Assistenza per uno scippo avvenuto in via Fratelli Gigli, all’altezza dei campi sportivi. Secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono intervenuti per prestare assistenza a una giovane donna, classe 1993, che era stata soccorsa nei pressi di un distributore.

La ragazza, dopo essere stata vittima dello scippo, ha ricevuto le prime cure da parte dei soccorritori intervenuti sul posto. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze dello scippo.

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