Scippo in via Grande: le strappa il telefono e scappa. Denunciato

Denunciato per furto con strappo, o comunemente più chiamato “scippo”, un cittadino rumeno trentenne già con precedenti di polizia. Nella serata di martedì 12 ottobre l’uomo, a bordo di una bicicletta, stava percorrendo via Grande in cerca di una vittima. Una donna livornese che stava passeggiando a piedi tra i negozi della centralissima via mentre parlava utilizzando il proprio telefono cellulare, con un’azione fulminea ha visto avvicinarsi l’uomo che gli ha strappato dalla mano il telefono scappando in bicicletta.

Immediato l’intervento delle pattuglie dei carabinieri che, apprese le prime notizie dalla vittima da alcuni passanti, hanno avviato immediatamente le ricerche dell’uomo. Dopo circa due ore infine il malvivente è stato trovato nei pressi di piazza Garibaldi, perquisito e portato in caserma dove dopo essere stato identificato è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Recuperato il telefonino che è stato restituito alla proprietaria.