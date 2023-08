Scontro a Salviano tra auto e scooter

Un'auto e uno scooter si sono urtati per motivi ancora da chiarire. Sul posto un'ambulanza della Svs che ha prestato i soccorsi allo sfortunato scooterista che ha avuto la peggio nell'impatto

Scontro violento nel pomeriggio di giovedì 17 agosto, intorno alle 16,20, a Salviano all’altezza del ponte tra via Peppino Impastato e via Conti. Un’auto e uno scooter si sono urtati per motivi ancora da chiarire. Sul posto un’ambulanza della Svs che ha prestato i soccorsi allo sfortunato scooterista che ha avuto la peggio nell’impatto. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri.

Notizia in aggiornamento

